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مفاجأة تزعج برشلونة قبل مواجهة نابولي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:34 م
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برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي
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تنتظر جماهير كرة القدم في العالم قمة نابولي وبرشلونة في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا خلال شهري فبراير الجاري ومارس القادم.

 

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة أمام نابولي يوم الثلاثاء 25 فبراير الجاري على ملعب سان باولو، على أن يعود الفريقان ويلتقيان على ملعب الكامب نو في الإياب يوم 18 مارس القادم.

 

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن نادي نابولي ومدربه جينارو جاتوزو يعتقدون أنه يمكنهم الإطاحة ببرشلونة من دوري أبطال أوروبا ، خاصة أن الثقة تزداد يوما بعد يوم.

 

وترى الصحيفة أن برشلونة يمر بفترة غير مستقرة خاصة بعد التفريط في صدارة الليجا لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد، أو توديع بطولة كأس ملك إسبانيا أمس أمام أتليتك بلباو.

 

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نابولي مفاجأة رياضة برشلونة اخبار الرياضة

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