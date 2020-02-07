إسبر: إيران تواصل سعيها لبسط نفوذها في أمريكا اللاتينية

ويذكر أن اعتبر مارك إسبر، أن اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في الثالث من يناير في حرم مطار بغداد، كان ردًا جيدًا على تصرفات إيران السيئة وفقًا لموقع العربية.

كما كرر موقف الرئيس الأمريكي، الذي قال سابقًا إن سليماني كان يخطط لهجمات جديدة تستهدف المصالح والقوات الأمريكية، معتبرًا أن "إخراجه من ساحة المعركة کان ردًا مناسبًا على سوء سلوك إيران وأفعاله الشخصية (سليماني) على مر السنين".

وقال خلال محاضرة في جامعة جون هوبكينز حول إيران، الخميس، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية أن "الولايات المتحدة تواجه تهديدات مستمرة من دول مثل إيران، وكوريا الشمالية"، مضيفاً "يجب أن نكون حذرين دائماً من هذه الدول". وتابع: "على مر السنين، كانت يد قاسم سليماني ملطخة بدماء آلاف الأميركيين، وكثيرون آخرون، وضمن ذلك الشعب الإيراني".