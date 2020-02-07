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جوجل تتيح تحديد جديد على خرائطتها بمناسبة مرور 15 عام على إطلاق الخدمة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:20 م
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خرائط جوجل
خرائط جوجل
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اتاحت شركة جوجل، تحديث جديد لخدمة خرائطتها، وشمل رمز جديد والمزيد من علامات التبويب، ويأتي خذا التحديث احتفالا بمرور 15 عام على إطلاق الخدمة.

لاشك ، بأن خرائط جوجل "Google Maps" خدمة أو أداة، أصبحت الآن لا غنى عنها في الكثير من الأمور وخاصةً المتعلقة بالتنقل والملاحة، بالتالي، هناك بعض المستخدمين لا يمكنهم تخيّل عالمهم بدون الخدمة، في سياق آخر، اليوم أتمت خرائط جوجل 15 عام على نشأتها، وبهذه المناسبة، قامت بتحديث خرائطها لتأتي بأيقونة أو رمز جديد، مع إعادة تصميم بسيطة، فضلًا عن تحسين الشريط السفلي وميزات أخرى.

وقد يكون التغيير الأكبر في هذا الإصدار هو تصميم الأيقونة نفسها، فمن النظرة الأولى يتطابق هذا الرمز بشكل أوثق مع العلامات التجارية الأخرى لجوجل، حيث تم التخلّص من تقاطع الخريطة الكلاسيكي لصالح رمز دبّوس مُرتّب بشكل رائع، مع إدخال الألوان الرئيسية للأيقونة السابقة مع هذا التصميم.

أما فيما يخص التغيّرات في شريط التنقل السفلي، في السابق كان هناك ثلاث علامات تبويب فقط، أما الآن، فقد تم التخلص من علامة التبويب "من أجلك" وادخال ثلاث تبويبات جديدة وهي "المساهمة والتحديثات والحفظ"، مع الاحتفاظ بعلامتي التبويب القديمتين وهما "الاستكشاف والتنقل".

واعلنت جوجل عن ميزات جديدة أخرى، مع إشارتها انها ستكون حاضرة في وقت ما من شهر مارس القادم، وأبرز هذه الميزات، ميزة التنبؤات لمعلومات النقل العام، حيث في السابق، لم يكن بإمكان خرائط جوجل إخبارك ما إذا كان من المتوقع أن يكون القطار أو الحافلة مزدحمة، أيضًا سيسمح التحديث للمستخدمين بإرسال تفاصيل أخرى مثل درجة الحرارة أو إمكانية الوصول إلى الكراسي المتحركة أو ما إذا كان هناك عربة مخصصة للنساء أم لا.

يأتي التحديث بتحسين آخر ومهم فيما يتعلق بميزة العرض المباشر للواقع المعزز، حيث ببساطة سيظهر موقع وجهتك دون بدء التشغيل في وضع التنقل ثلاثي الأبعاد، على أن تظهر كلٍ من الأيقونة وعلامات التبويب الجديدة من اليوم على أندرويد و iOS، وستصل الإضافات الأخرى في تحديث مستقبلي خلال الشهر المقبل.
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