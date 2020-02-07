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أمونيكي يعلن قائمة مصر المقاصة لمواجهة الإنتاج الحربي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:26 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن النيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي مساء غد السبت في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة المقاصة ٢٠ لاعبًا وهم :-

محمود حمدي ومحمد كوكو وعاصم سعيد ومحمد دبش وأحمد ياسين وحسني فتحي وعصام صبحي وأحمد محسن ومحمد دسوقي ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو وخالد أوتشو وأحمد مرشوح وصلاح عاشور ومحمد إبراهيم وشميلس بيكلي وميدو جابر وباولن فوافي وعمرو مرعي وأودو موسيس.
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