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تلا يسحق وطني بركة السبع بخماسية.. وطفلة تخطف الأنظار (فيديو وصور)

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:12 م
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بوابة الفجر
مصطفي الجندي
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شهدت مباراة نادي تلا مع وطني بركة السبع، لقطه طريفة بتواجد طلفة في المنطقة الفنية لنادي تلا، بجوار المدير الفني لتلا، حيث حصرت على مساندة فريق تلا من خارج الخطوط.

وتدعى الطفلة فاطمة، وهي نجلة، أشرف الطباخ نائب رئيس مجلس إدارة نادي تلا الرياضي.

وعبرّت الطفلة عن سعادها فوز تلا بخماسية نظيفة، كما أشار البعض أن الطفلة تقوم بعمل مهام المدير الفني لتلا في لقطة طريقة تعبيراً عن تواجدها في المنطقة الفنية خلال اللقاء لمتابعة اللاعبين.

وشهدت المباراة فوز فريق تلا بخماسية نظيفة، عن طريق محمد فوده ومحمود عبد الحفيظ "هدفين" لكل منهما، وهدف للاعب شعبان رجب.
تلا يسحق وطني بركة السبع بخماسية.. وطفلة تخطف الأنظار (فيديو وصور)
تلا يسحق وطني بركة السبع بخماسية.. وطفلة تخطف الأنظار (فيديو وصور)
تلا يسحق وطني بركة السبع بخماسية.. وطفلة تخطف الأنظار (فيديو وصور)
تلا يسحق وطني بركة السبع بخماسية.. وطفلة تخطف الأنظار (فيديو وصور)
تلا يسحق وطني بركة السبع بخماسية.. وطفلة تخطف الأنظار (فيديو وصور)
تلا يسحق وطني بركة السبع بخماسية.. وطفلة تخطف الأنظار (فيديو وصور)
تلا يسحق وطني بركة السبع بخماسية.. وطفلة تخطف الأنظار (فيديو وصور)
تلا يسحق وطني بركة السبع بخماسية.. وطفلة تخطف الأنظار (فيديو وصور)
تلا يسحق وطني بركة السبع بخماسية.. وطفلة تخطف الأنظار (فيديو وصور)
تلا يسحق وطني بركة السبع بخماسية.. وطفلة تخطف الأنظار (فيديو وصور)
تلا يسحق وطني بركة السبع بخماسية.. وطفلة تخطف الأنظار (فيديو وصور)
تلا يسحق وطني بركة السبع بخماسية.. وطفلة تخطف الأنظار (فيديو وصور)
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