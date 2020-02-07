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عاجل.. توضيح من التعليم العالي بشأن بدء الدراسة في الجامعات غدا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:14 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن بداية الفصل الدراسي الثاني يبدأ غدا في جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد.

وأشار "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أن الجامعات المصرية ملتزمة بالخريطة الزمنية للدراسة التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، معتبرا أن ظهور فيروس كورونا هو السبب في انتشار شائعات تأجيل بدء الدراسة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن معظم الجامعات أعلنت جداول الدراسة، مؤكدا أن المستشفيات الجامعية جاهزة لتقديم الرعاية الصحية للطلاب، منوها بأنه سيكون هناك حملات توعية بالأمراض المعدية خلال الأسبوع الأول للجامعات.

ووجه رسالة إلى أولياء الأمور: "لا تستمعوا للشائعات والأخبار الكاذبة"، حيث يتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات.

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وزارة التعليم العالي الدكتور عادل عبدالغفار الجامعات المصرية الحكومية الجامعات المصرية

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