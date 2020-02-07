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بالنيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى حفل سباق نادي الفروسية غدًا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:07 م
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أمير منطقة الرياض
أمير منطقة الرياض
الفجر السعودي
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يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، غدًا السبت حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير على كأسي خادم الحرمين الشريفين لجياد الإنتاج والمستورد بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية في الرياض، وذلك بالنيابة عن ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس الفخري لنادي الفروسية.

هذا وأعرب رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل، عن بالغ الاعتزاز بما تحظى به رياضة الفروسية من اهتمام كبير ورعاية دائمة من خادم الحرمين الشريفين.

وقال أمير الرياض: إننا "نفتخر في نادي الفروسية ونعتز برئاسة خادم الحرمين الشريفين الفخرية للنادي، وبما يلقاه النادي من الرعاية الدائمة والدعم الكبير منه، الذي كان له أبلغ الأثر في تقدم رياضة الفروسية وتحقيق ما يتطلع إليه جمهورها ومتابعوها"، مؤكداً على أن "دعم ورعاية القيادة الرشيدة تعد الركيزة الأساسية، فيما وصلت إليه وما ستصل إليه في المستقبل القريب بإذن الله".

كما رحب رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لهذا الحفل نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، معبرًا عن سعادته وجميع العاملين بالنادي بتشريفه لهذه المناسبة الكبيرة.

ويتكون حفل السباق من عشرة أشواط، خصـص الشوط الثامن لخيل الإنتاج مفتوح الدرجات لعمر أربع سنوات فأكثر ومسافته 2000 متر على هدية وكؤوس خادم الحرمين الشريفين للخيالة السعوديين المتمرنين، والشوط التاسع على كأس خادم الحرمين الشريفين لخيل الإنتاج مفتوح الدرجات الفئة الأولى لعمر أربع سنوات ومسافته 2000 متر وجائزته مليون ريال، والشوط العاشر على كأس خادم الحرمين الشريفين لخيل المستورد مفتوح الدرجات الفئة الأولى لعمر أربع سنوات فأكثر ومسافته 2000 متر وجائزته مليون ريال.

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الكلمات المفتاحية

نادي الفروسية خادم الحرمين الشريفين الرياض أمير الرياض

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