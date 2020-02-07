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نفاد تذاكر حفل "ليلة حب" لأم كلثوم ورفع شعار كامل العدد

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:10 م
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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أعلنت الشركة المنظمة لحفل "ليلة حب" والتي تقام اليوم الجمعة ٧ فبراير في تمام السابعة مساء، علي مسرح المنارة بالتجمع الخامس، أن تذاكر الحفل قد نفدت بالكامل بجميع فئاتها (٣٠٠/٥٠٠/٧٠٠)، مما رفعوا شعار كامل العدد.

"ليلة حب" لإحياء ذكرى كوكب الشرق وأيضًا احتفالًا بمناسبة عيد الحب، ويحيها كلًا من النجمات مي فاروق، هلا رشدي، ريهام عبد الحكيم، ريم عز الدين، وماريز لاحود مجتمعين في حفل واحد لأول مرة، بقيادة المايسترو "محمد عثمان".

من الجدير بالذكر أن الحفل هو الأول ضمن مشروع أطلقه المايسترو "محمد عثمان" يحمل اسم "سهرات ليالي زمان" لإحياء ذكرى عمالقة الطرب في زمن الفن الجميل.
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