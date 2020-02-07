نجل المخرج فهمي عبدالحميد: والدي عمره ما فطر معانا في رمضان

قال المخرج وائل فهمي عبدالحميد، نجل المخرج الكبير فهمي عبد الحميد مخرج فوازير فطوطة وألف ليلة وليلة، إن والده كان يعشق الهدوء والعزلة لذلك قرر البقاء بالقناطر الخيرية حتى وفاته، مشيرا إلى ان شهر رمضان بالنسبة له لم يكن مثل باقي الأسر المصرية.



وأوضح "عبدالحميد" خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدى ببرنامج "فنجان قهوة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة أن والده دائما يتغيب عن الفطار مع الأسرة في رمضان حتى وفاته بسبب ظروف العمل، متابعًا: "إحنا في أول يوم رمضان كنا بنعيش في طوارىء وشايلين الهم عايزين نعرف رد فعل الناس عن أول حلقة في الفوازير ايه".



ونوه إلى أن مسلسل فطوطة كان فى البداية هناك مقترح لان يكون تحت إسم "إبن بطوطة، ولكن منعا للاقتباس تقرر أن يكون تحت إسم إبن فطوطة.

