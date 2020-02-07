كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا تطلق فعاليات اللقاء الروحى للأسر

نظمت كاتدرائية يسوع الملك للأقباط الكاثوليك في المنيا، اليوم الجمعة، فاعليات اللقاء الروحي لأسر الكاتدرائية وذلك بقاعة القديس بولس بالكاتدرائية.



وتخلل فعاليات اليوم الروحي فقرة التسبيح بقيادة نبيل فوزي وتضمن اللقاء، صلاة القداس الإلهي، وأغابي الأفطار وفقرة الترانيم مع كورال اجتماع الأسرة بقيادة المرنمة الأخت تريزا، بالإضافة إلى فقرة الاختبار الروحي مع الأخت إيزيس.



وألقي العظة الأب لوكاس حلمي رئيس دير الفرنسيسكان بأسيوط، حيث دارت العظة حول معرفة يسوع المسيح "اعرفه واجعله معروفًا" واختتم اليوم بالصلاة مع الأب كيرلس مكسيموس.