البنك الدولي يرصد جهود مصر لتوفير رعاية صحية افضل للموطنين

كشف البنك الدولي، اليوم الجمعة، أنه يتعاون مع مصر للحد من إنتشار الأمراض الغير معدية مثل السمنة والسكري وضغط دم، والتهاب الكبد الوبائي فيرس سي من خلال حملة 100 مليون صحة، والتى تستهدف من ورائها مصر تحقيق توفير رعاية صحية للموطنين ضمن أهداف برنامج التنمية المستدامة 2030.

وأشاد البنك الدولى في تقرير له عن تأثير معالجة الأمراض الأكثر فتكا في العالم على تحسن معدلات النمو الاقتصادي، أن مصر من ضمن الدول التى تسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 خاصة في قطاع الرعاية الصحية والذي ظهر من تصميهما مشروع للتأمين الصحي الشامل، وتحسين جودة الرعاية الصحية في المستشفيات العامة، والقضاء علي بعض الأمراض المحددة بوصفها أولويات وطنية.

وأحتلت جهود مصر لتى نفذتها في مجال الرعاية الصحية من خلال حملة 100 مليون صحة صدارة الجهود التى نفذتها عدد من بلدان العالم لتحقيق رعاية صحية افضل لشعوبها والذي يعد أحد أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة.