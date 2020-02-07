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بكلمات مؤثرة مصطفى شعبان ينعي صديقه الراحل "لينين الرملي"

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:58 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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نشر الفنان مصطفي شعبان صديقه الراحل الكاتب المسرحي لينين الرملي، الذى رحل عن عالمنا منذ قليل ولذلك عبر حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وعلق"شعبان":رحل عنا الرائع وأتشرفت بالعمل مع الأستاذ ليلين الرملي النعامة والطاووس مسرحية بالعربي بالفصيح مسرحية تحب تشوف مأساة بالطبع لا" اللهم أرحمه وتقبله وأكرمه اللهم أمين" ولاقت الصورة تفاعلا كبير لدي جمهوره وكان من أبرز التعليقات علي الصورة":يارب أغفرله وأرحمه".
توفي "الرملي" عن عمر يناهز ال74 عاما، بعد صراع طويل مع المرض

وفي سياق أخر يرى "الرملي" أن الفن هو موهبته الحقيقية التي يستطيع عن طريقها أن يكون شخصية منفردة.

وكتب "الرملي" العديد من الأعمال المسرحية منها الهمجي، انتهى الدرس يا غبي، أهلا يا بكوات، وداعا يا بكوات، الكابوس، سعدون المجنون، بالعربي الفصيح.

وكما انه شارك في عدة أعمال تليفزونية منها حكاية ميزو، مبروك جالك ولد، هند والدكتور نعمان
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