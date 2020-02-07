دور قطر وتركيا في مدينة إدلب السورية (فيديو)





ذكر مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أنه " كان هناك 17 هدنة لوقف القتال في البلاد، وفي كل مرة يتم نقضها من طرف المسلحين بتوصية تركيا وقطر"، حسبما نقلت منصة "مداد نيوز".





وأشار مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في سوريا، إلى أن "التنظيمات الإرهابية في إدلب لم تسمح للمدنيين بالخروج من المدينة"، لافتاً إلى عقد اجتماع في مطار تفتناز بين النظام التركي وتنظيم جبهة النصرة؛ لوضع خطة للتصدي لمحاولات الجيش السوري تحرير البلاد.





هذا واستنكر الجعفري دعوة مجلس لجلسة طارئة حول إدلب، فيما يتجاهل أعضاؤه إدانة أعمال العدوان والاحتلال التي تقوم بها تركيا في سوريا.





وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة السورية، قد أعلنت دخول رتل عسكري تركي يضم عددا من الآليات والمدرعات إلى الأراضي السورية بهدف حماية الإرهابيين، وعلى رأسهم "جبهة النصرة" وعرقلة تقدم الجيش السوري ومنعه من إكمال القضاء على الإرهاب، الذي يحاصر المدنيين في إدلب ويتخذ من المدنيين رهائن ودروعًا بشرية لديه.







