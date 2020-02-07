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رئيس الطائفة الإنجيلية: منهج المسيح قائم على صناعة للعقول

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:54 م
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القس الدكتور أندرية ذكي
القس الدكتور أندرية ذكي
حازم رفعت
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قال القس الدكتور أندرية ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن السيد المسيح لم يكُتب نص بيده ولا قام بتأسيس مؤسسة، ولكن أعاد بناء قُدرات تلاميذه الإثنىَ عَشر الذين قدروا أن يُغيروا العالم كله في بناء نموذج فأصبح مُلهم لكل الأديان.

جاء ذلك خلال إفتتاح رئيس الطائفة الإنجيلية مؤتمر «القيادة العالمي» اليوم الجمعة، والذي يستمر حتى غدًا السبت، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بحضور ممثلين من الحكومة المصرية والقطاع الخاص والهيئات المجتمعية، ومن المقرر أن يتم إعادة عقد المؤتمر في محافظة المنيا خلال الفترة 14- 15 فبراير 2020.

وأضاف" ذكي"، أن التلمذة التي قدمها السيد المسيح كان بها فكرتان، لافتًا الي أننا أحيانًا ننظر بأن فكرة التلمذة هي فكرة قديمة تقليدية لا تناسب التغيُرات، موضحًا أن التلمذة التي قدمها المسيح فكرتها الرئسية هي فكرة صناعة العقول، لأنه كان يُقدم نوع من طريقة التفكير للناس التي كانت موجودة حوله.

وأشار الي أن المسيح كان يَختتم الشريعة لانها مُهمة بالنسبة له، وهو كان دقيق، ولكنه كان دائمًا يتحدث بأن الشريعة موجودة للأنسان، لافتًا الي إنها نوع من التفكير ومن صناعة العقول التي تنقل البشر الي نقلة خطيرة من التمسُك بالحرف الى داخل القضية، مؤكدًا أن الشكل هُنا مُهم للغاية لكنه لا يقتُل المعنى العميق.

وتابع: التلمذة التي قدمها المسيح والتي تحتاجُها الكنيسة أو حتي الذي يُدير بزنس أو مجموعة من الناس هي صناعة للعقول وتغير في طريقة التفكير، لافتًا الي أن صناعة العقول تتطلبُ الي نوع من الإنسجام.

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الكلمات المفتاحية

المسيح الطائفة الإنجيلية الحكومة المصرية التلمذة

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