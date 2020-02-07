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كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الشباب والفيصلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الفيصلي LIVE

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:50 م
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مشاهدة مباراة الفيصلي والشباب
مشاهدة مباراة الفيصلي والشباب
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تابع لايف مباراة الشباب والفيصلي مباشر، حيث يدخل فريق الشباب مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الفيصلي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الشباب في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، بينما سقط فريق الشباب في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الشباب في الفترة الماضية، نجح فريق الشباب في تسجيل خمسة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الشباب هدف وحيد فقط لا غير في مرماه.

آخر إِستعدادات الفيصلي قبل ملاقاة الشباب في الدوري السعودي للمحترفين الجمعة:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الشباب ضد الفيصلي
مباراة الشباب والفيصلي بث مباشر، وسوف يدخل فريق الفيصلي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الشباب، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق الفيصلي إلى الخسارة في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق الفيصلي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

موعد مباراة الشباب والفيصلي الجمعة في الدوري السعودي للمحترفين: والقنوات الناقلة لمُباراة الشباب ضد الفيصلي بث مباشر
رابط مشاهدة مباراة الشباب والفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الشباب ضد الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين في يوم الجمعة الموافق 7 فبراير 2020 على الأراضي السعودية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الجمعة، في تمام الساعة:

20:20 مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.
21:20 مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.
19:20 مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.


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