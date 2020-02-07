ليلى أحمد زاهر تحتفل بعيد الحب على طريقتها الخاصة

نشرت الفنانة المصرية ليلى أحمد زاهر، مجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت ليلى، خلال الصور تحمل الورورد وكانت مرتدية "جاكيت جينز وكان شعرها منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".وعلقت أحمد، على الصور قائلة:"احتفل بعيد الحب هذا العام".ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ملكة" وأضاف آخر"أحلى لولو"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ايه يا ليلى كل الجمال ده".ويذكر أن آخر أعمال ليلى أحمد زاهر، فيلم "عنتر وبيسه"، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة أمينة وحسن عبد الفتاح ومحمد لطفي.