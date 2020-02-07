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نجل المخرج فهمي عبدالحميد يكشف سر اختيار اللون الأخضر لبدلة "فطوطة"

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:55 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف وائل فهمي عبدالحميد، نجل المخرج فهمي عبدالحميد، سر اختيار والده، اللون الأخضر لبدلة "فطوطة" في فوازير رمضان.

وقال "عبدالحميد"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة إن والده كان يجب أن يعرف مدى الإقبال على العمل الذي يقوم به، ويمكن أن يغيره وفقا لآراء الجمهور".

وأوضح أن شخصية فطوطة في أول ثلاث حلقات ببداية العمل الفني كانت شخصية "فطوطة" ترتدي بدلة سوداء، وبعد ذلك قال له أحد الأشخاص في الشارع أن العمل جيد ولكن البدلة السوداء "كئيبة"؛ ولذلك غيرها إلى اللون للأخضر.

ونوه إلى أن والده يهتم بآراء الأطفال في العمل الفني الذي يقوم به، موضحًا: "كان بيعمل حساب للطفل جدا رغم ان الفوازير للكبار".
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