محمد رمضان يشعل إنستجرام برفقة ابنه علي





نشر الفنان المصري محمد رمضان، صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة امام الطيارة برفقة ابنه علي وكان مرتدي"تيشرت وجاكيت باللون الاسود وبنطلون باللون الاسود" وكان علي مرتدي"تيشرت شتوي وجاكيت باللون الاسود وبنطلون باللون الاسود".وعلق محمد، على الصورة قائلًا:"الطيران إلي مصر".ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"ثقة في الله انت انجح واحد في الدنيا ربنا يوفقك وينجحك دائمًا ويخليك لينا" وأضاف آخر"تخبلون الله يحفظكم"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"البرنس".ويذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، مسلسل "زالزال"، والذي شارك به رمضان الماضي، وشارك في البطولة عدد كبير من االفنانين من ضمنهم الفنانة هنادي مهني وماجد المصري ومنى عبد الغني وأحمد صيام.