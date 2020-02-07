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"روتانا" تطرح أغنية "بويا محمد" للنجم عاصي الحلاني (فيديو)

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:57 م
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بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية جديدة للنجم عاصي الحلاني التي تحمل إسم"بويا محمد"، عبر قناتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيدوهات الشهير "إنستجرام".

كلمات الأغنية 

"عمري ما قلت للناس محتاج هسه اتنازلت محتاج اشوف لك كل الظروف معاندة وياك ظروفي معاندة أكثر من ظروفك من اشتاق، أحط إيدي على قلبي أطمن عليك انت بمكانك واذا عني ابعدت معناتا ما اعيش لأن قلبي يدق بس على شانك محمد بويا محمد، غدري ليش بتتعمد يا محمد خاف من الله يا محمد موهاد الله عيوني محمد بويا محمد يا محمد شن هو ذنبي بين عداي بترميني طفي النار اللي بقلبي بتحرقني وبتكويني، عيوني محمد، بويا محمد يللي أغلى من روحي ليش تزيداني تعذيـــب حبك دِوا لجروحــــــي وجروحي برضاك تطيب".
ويشار أن الأغنية من فلكوار عراقي، ومن توزيع وإعداد كوني سابا.

من ناحية آخرى يشارك النجم عاصي الحلاني حاليا في لجنة تحكيم برنامج المواهب "ذا فويس كيدز"، الذي يعرض حاليا على مجموعة شبكة قنوات "إم بي سي مصر"، بجوار النجم محمد حماقي، والبنانية نانسي عجرم.
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الكلمات المفتاحية

فلكوار عراقي عاصي الحلاني روتانا اغنيه بويا محمد

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