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قيادي يمني جنوبي: دعوات الإخوان للإصطفاف الوطني تهدف لإنقاذهم من السقوط

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:19 م
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الاستاذ فضل الجعدي
الاستاذ فضل الجعدي
وكالات
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هاجم عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، مساعد الامين العام في الامانة العامة للمجلس الانتقالي الاستاذ فضل الجعدي، جماعة الإخوان المسلمين، معتبراً أن دعوات الإخوان للإصطفاف الوطني تهدف إلى إنقاذهم من السقوط. 

وقال الاستاذ فضل الجعدي، في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كلما دارت عليهم الدوائر جراء أفعالهم وإرهابهم وخياناتهم ، كلما سارعوا لرفع شعار الوحدة والدين"، حسبما نقل موقع "اليمن العربي"

وتابع "حاربوا الجميع وأقصوا الجميع وخونوا الجميع، شمالا وجنوبا، وتاجروا بالوطن والمقدسات، وثم بعد كل هذا يوعزون لرهبانهم تبني دعوة للإصطفاف الوطني لإنقاذهم من السقوط". 

وكان الجعدي كتب في تغريدة سابقة "ناصب حزب الإصلاح الإخونجي وشرعيته العداء لكل القوى التي هزمت الحوثيين، خوّن الانتقالي في الجنوب، وخوّن جماعة ابو العباس ولواء 35 في تعز، وخوّن العمالقة وقوات طارق في الساحل الغربي، وضغط بكل قوته لإخراج الإمارات من ميدان المعركة، فهل لدى قيادة التحالف تفسير لذلك".

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قيادي يمني جنوبي قيادي يمني اليمن

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