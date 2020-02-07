الاحتلال الإسرائيلي يعزز قواته في الضفة الغربية

قام جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتعزيز قواته في الضفة الغربية المحتلة بعد التوترات الأخيرة وتحسباً لاندلاع مواجهات اليوم الجمعة.







ونشرت الشرطة الإسرائيلية قوات مضاعفة في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة.







واستُشهد 3 فلسطينيين أمس الخميس، اثنان منهم في مواجهات في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية خلال هدم الجيش الإسرائيلي منزل منفذ عملية ضد جنود إسرائيليين، والثالث عربي إسرائيلي من مدينة حيفا قتل بعدما نفذ عملية في القدس القديمة ضد أفراد من الشرطة الإسرائيلية. كما أصيب 14 شخصاً بينهم 12 جندياً إسرائيلياً بجروح فجر الخميس في عملية دهس بسيارة في وسط القدس.







وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال منفذ الهجوم، وهو سند خالد الطرمان من القدس، وجاري التحقيق معه.







وأعلنت الشرطة الفلسطينية أنها تحقق في استشهاد فلسطيني رابع قتل برصاص الجيش الإسرائيلي وهو داخل مكتبه.







وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم، إن الجيش "عزز قواته في الضفة الغربية".







وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت من تحالف "يمينا" اليميني المتطرف أن الجيش مساء الخميس "سيعزز قواته في (يهودا والسامرة) خلال نهاية هذا الأسبوع".







وأضاف خلال اجتماع في وزارة الدفاع في تل أبيب عقد لتقييم الأوضاع الأمنية والاستماع إلى آخر المستجدات من قادة الجيش، أنه سيتم "الرد بحزم على إطلاق البالونات من قطاع غزة".