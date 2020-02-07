إعلامي إماراتي: إصرار الإخوان باليمن على إفشال اتفاق الرياض دليل على نواياهم الخبيثة





ذكر الإعلامي الإماراتي جمال الحربي، اليوم الجمعة، أن "إصرار جماعة الإخوان باليمن على إفشال اتفاق الرياض دليل على نواياهم الخبيثة، وتنسيقهم المشبوه مع مليشيات الحوثي".





وكتب الإعلامي جمال الحربي، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "استمرار إخوان اليمن في عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية، هو أكبر خدمة للميليشيات الحوثية ولمشروع إيران في اليمن، والإصرار على إفشال الاتفاق دليل على نوايا الإخوان المبيتة وتنسيقهم المشبوه مع الحوثي".



