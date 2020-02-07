Advertisements
Advertisements
Advertisements

إعلامي إماراتي: إصرار الإخوان باليمن على إفشال اتفاق الرياض دليل على نواياهم الخبيثة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:09 م
Advertisements
الإعلامي جمال الحربي
الإعلامي جمال الحربي
وكالات
Advertisements

ذكر الإعلامي الإماراتي جمال الحربي، اليوم الجمعة، أن "إصرار جماعة الإخوان باليمن على إفشال اتفاق الرياض دليل على نواياهم الخبيثة، وتنسيقهم المشبوه مع مليشيات الحوثي".

وكتب الإعلامي جمال الحربي، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "استمرار إخوان اليمن في عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية، هو أكبر خدمة للميليشيات الحوثية ولمشروع إيران في اليمن، والإصرار على إفشال الاتفاق دليل على نوايا الإخوان المبيتة وتنسيقهم المشبوه مع الحوثي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

اليمن الإخوان اتفاق الرياض

أخبار تهمك

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ حوالي 23 ساعة

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ حوالي 20 ساعة

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

منذ أقل من ساعة

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ يوم

الندم يضرب الاتحاد الإسباني بعد خروج برشلونة وريال مدريد من كأس إسبانيا

منذ أقل من ساعة

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ حوالي 20 ساعة

سفير الصين يفجر مفاجأة عن سبب ظهور فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. الاهلي يكشف السبب الحقيقي وراء احتفال أليو ديانج المثير

منذ حوالي 8 ساعات

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الحكومة: تناقش إجراءات جديدة لضبط منظومة صرف الدعم التمويني

منذ أقل من ساعتين

جوارديولا يرد على التعاقد مع ميسي.. ويمنح برشلونة هدية ثمينة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ حوالي 23 ساعة

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

ببصمة إيرانية.. الحوثي يؤكد مجددا نهجه المعادي للسلام

مليشيات الحوثي تهدد باستهداف الرياض وأبوظبي

ليست قطر وتركيا وإيران بعيدة عنها.. لقاءات حوثية إخوانية سابقة مهّدت للتقارب

"#الإصلاح_حزب_الغدر".. حملة تفضح خيانة الحزب اليمني

أهداف خفية وراء تدخلات قطر وعمان في المهرة تخدم إيران

ناشطون يكشفون سبب فشل الإخوان في حضرموت باليمن

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:44 م

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

05:33 م

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

10:45 م

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

10:54 م

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

02:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status