Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:10 م
Advertisements
محمود الخطيب
محمود الخطيب
الفجر الرياضي
Advertisements

أسفرت قرعة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة قوية للأهلي أمام نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، لتكون بمثابة سيناريو مكرر لمباراتي الذهاب والإياب من نفس الدور في النسخة الماضية.

 

وبدأ نادي مسئولو الأهلي برئاسة محمود الخطيب في اتخاذ عدة إجراءات من أجل خوض مباراة الذهاب أمام صن داونز على ملعب القاهرة الدولي، وبحضور كبير للجماهير من أجل دعم الفريق، حيث يتسع الاستاد لحوالي 100 ألف مشجع.

 

ويأمل الأهلي في إقناع اتحاد الكرة والجهات الأمنية بنقل المواجهة من ملعب السلام لاستاد القاهرة الدولي والمقرر إقامتها يوم 28 فبراير الجاري في لقاء الذهاب، حيث أبدى المسئولون تحمسهم لهذا المقترح.

 

وكان صن داونز تأهل إلى نصف نهائي النسخة الماضية بعد عبور الأهلي في مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمود الخطيب صن داونز رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الحكومة: تناقش إجراءات جديدة لضبط منظومة صرف الدعم التمويني

منذ أقل من ساعتين

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

منذ حوالي 19 ساعة

الندم يضرب الاتحاد الإسباني بعد خروج برشلونة وريال مدريد من كأس إسبانيا

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ يوم

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ حوالي 23 ساعة

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

منذ ساعة الا ربع

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ حوالي 20 ساعة

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. الاهلي يكشف السبب الحقيقي وراء احتفال أليو ديانج المثير

منذ حوالي 8 ساعات

سفير الصين يفجر مفاجأة عن سبب ظهور فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ حوالي 22 ساعة

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ حوالي 23 ساعة

جوارديولا يرد على التعاقد مع ميسي.. ويمنح برشلونة هدية ثمينة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:44 م

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

10:45 م

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

05:33 م

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

10:54 م

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

02:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status