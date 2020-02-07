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الزمالك يواجه الإسماعيلي وعينه على الترجي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:04 م
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الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
وكالات
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سيسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز على مضيفه الإسماعيلي، عندما يتواجهان بعد غد الأحد في الجولة 17 من الدوري المصري، من أجل استمرار الانتصارات ورفع معنويات لاعبيه استعداداً لموقعة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي.



يرغب الزمالك في الاقتراب أكثر من غريمه التقليدي الأهلي المنطلق بقوة حتى الآن في صدارة الدوري.



ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 39 نقطة من 13 مباراة فاز فيها جميعاً، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 28 نقطة من 14 مباراة.



ورغم أهمية مباراة الترجي للزمالك باعتبارها بطولة في مباراة واحدة، إلا أن الفرنسي باتريس كارتيرون طالب لاعبيه بعدم الانشغال أو التفكير في مواجهة الترجي حالياً.



وأوقعت قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا الزمالك في مواجهة الترجي أيضاً.



وسيغيب عن الزمالك أمام الإسماعيلي لاعب الوسط فرجاني ساسي الذي خرج من حسابات المدرب لعدم تنفيذه التعليمات الفنية وسفره إلى تونس دون موافقة الجهاز الفني، وهو ما يعرضه لمزيد من العقوبات بعد استبعاده من مباراة حرس الحدود الماضية.



كما يغيب المدافع محمود حمدي "الونش" لحصوله على ثلاثة إنذارات، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، لعدم اكتمال تعافيه من إصابة عضلية.



من جانبه يأمل الإسماعيلي في العودة مجدداً إلى الفوز ،بعد أن تعثر بالخسارة في الجولة الماضية أمام أسوان.
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الكلمات المفتاحية

السوبر الإفريقي الزمالك الترجي الإسماعيلي

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