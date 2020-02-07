المالكي: استمرار الحوثيين في زراعة الألغام البحرية يتسبب في انفجار قارب صيد





ذكر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، مساء اليوم الجمعة، أن " قوات التحالف البحرية، نفذت في فجر يوم الأربعاء الماضي، عملية استجابة لبلاغ عن غرق أحد قوارب الصيد بالمياه الدولية بالبحر الأحمر نتيجة انفجار لغم بحري".





وقال العقيد الركن تركي المالكي: إن "قارب الصيد كان على متنه ستة صيادين من الجنسية المصرية تم إنقاذ ثلاثة منهم واستشهاد ثلاثة آخرين -رحمهم الله- نتيجة انفجار اللغم البحري".





وأوضح العقيد المالكي، أن استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في نشر وزراعة الألغام البحرية يمثل تهديداً حقيقياً لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.





كما أكد على استمرار جهود التحالف في تحييد التهديدات البحرية وخطر الألغام البحرية؛ حيث بلغ مجموع ما تم اكتشافه وتدميره من الألغام (137) لغماً بحرياً قامت المليشيا الحوثية بزراعتها ونشرها عشوائياً بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.







