التراجعات تخيم على مؤشرات البورصة الأمريكية في افتتاح تعاملات اليوم

نزلت الأسهم الأمريكية عن مستويات قياسية مرتفعة عند الفتح ، اليوم الجمعة، إذ يقيم المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يناير الذي أظهر تسارعا في نمو الوظائف لكنه تضمن تعديلا بالخفض لبعض الأرقام السابقة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 92.85 نقطة، أو 0.32 %، إلى 29286.92 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 10.24 نقطة، أو 0.31 بالمئة، إلى 3335.54 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 45.51 نقطة، أو 0.48 بالمئة، إلى 9526.64 نقطة.