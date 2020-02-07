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محافظ النجف يطالب قوات الأمن بضرب المعتدين على المتظاهرين

الجمعة 07/فبراير/2020 - 05:59 م
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محافظ النجف لؤي الياسري
محافظ النجف لؤي الياسري
وكالات
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طالب محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الجمعة، القوات الأمنية العراقية أن تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين وحماية ساحات التظاهر ومسك المندسين والمخربين ومثيري الفتن والحفاظ التام على الممتلكات العامة والخاصة وفق القانون والنظام العام.



وقال الياسري في بيان صحفي: "في الوقت الذي سعت فيه الحكومة المحلية للنجف الأشرف وجميع القوى السياسية والاجتماعية والأمنية والخدمية لحفظ أمن النجف ومواطنيها الأعزاء، خصوصاً المعتصمين والمرابطين في ساحة الصدرين ولكشف ملابسات ما حصل أول أمس الأربعاء من أحداث مؤسفة راح ضحيتها عدد من الشهداء وعدد من الجرحى".



وأضاف: "تم تشكيل لجنة تحقيقية عليا للوقوف على الملابسات والأحداث المؤسفة التي حصلت في ساحة الصدرين، وتسليم التقرير النهائي إلى الجهات القضائية لمحاسبة المقصرين والمؤججين للفتن وإراقة الدماء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".



وأوضح "نعلن كحكومة محلية التعاون التام والكامل مع اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء واطلاعها على مجريات الأحداث، وندعو أبناء النجف الى التحلي بالمسؤولية الكاملة وعدم الانجرار وراء الإشاعات والفتن المغرضة والمحافظة على أمن مدينتنا المقدسة والمواطنين".



وتابع: "وعلى المعتصمين والمتظاهرين في ساحات التظاهر طرد المندسين والمخربين، وتسليم من يحرف التظاهرات إلى القوات الأمنية المرابطة لساحات التظاهر".



وطالب القوات الأمنية كافة أن تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين، وحماية ساحات التظاهر ومسك المندسين والمخربين ومثيري الفتن والحفاظ التام على الممتلاكات العامة والخاصة وفق القانون والنظام العام.
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محافظ النجف ساحة الصدرين المعتدين المتظاهرين

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