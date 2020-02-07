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tamwin.com تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر.. موقع وزارة التموين الرسمي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 05:53 م
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ارشيفية
ارشيفية
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tamwin.com تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر.. موقع وزارة التموين الرسمي

واجه بعض المستفيدين من خدمة ودعم التموين بعض المشاكل في عمليات التسجيل على الموقع الرسمي لوزارة التموين، من أجل تقديم تظلمات أو شكاوى وإستفسارات عن الخدمات، لذلك يقدم لكم موقعنا الفجر طرق تسجيل رقم الموبايل في موقع دعم مصر.

موقع وزارة التموين لتحديث البيانات يبحث الالاف من المواطنين والمواطنات المستفيدين من نظام الدعم التمويني على رابط موقع دعم مصر والذي يتم من خلاله تقديم التظلمات على بطاقات التموين، حيث ان هناك الكثير من المواطنين والمواطنات من المستفيدين من الدعم التمويني في جميع محافظات جمهورية مصر العربية بوجيها القبلي والبحري، يريدون تقديم طلبات للتظلم ، بعد ان تم وقف بطاقات التموين لهم بسبب عدم قيامهم بتحديث بيانات البطاقة، أو لكونهم اصبحوا غير مستحقين للدعم التمويني والخبز الذي توفره وزارة التموين والتجارة الداخلية للكثير من المواطنين .

موقع وزارة التموين لتحديث البيانات
وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل مستمر على تحديث بيانات بطاقات التموين، وذلك في اطار خطة الوزارة لمنع الغير مستحقين للدعم من الاستفادة بخدمة بمنظومة بطاقات التموين، ولحذف الغير مستحقين من الدعم التمويني، كما ان وزارة التموين والتجارة الداخلية قد فتحت باب التظلمات على بطاقات التموين لمدة تزيد عن 5 اشهر، تلقت من خلالها الالاف من طلبات التظلم، واعادة خدمة البطاقة التموينية للعديد ممن تقدموا بطلبات التظلم .

وسادت حالة من الغضب والاستياء الشديد بين المواطنين والمواطنات في الشارع المصري من المستفيدين من منظومة بطاقات التموين، وذلك بعد ان قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بغلق باب التظلمات بعد 5 اشهر من فتحه، الامر الذي اثار ضجة في الشارع المصري، مطالبين بمد فترة التظلمات ، حتى يتمكن باقي المتقدمين بطلبات التظلم من تقديم طلباتهم للوزارة لإعادة النظر فيها، الامر الذي جعل الوزارة تفتح باب تلقي طلبات التظلم مرة اخرى من خلال موقع دعم مصر .

موقع وزارة التموين لتحديث البيانات
وبعد ان قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخرا فتح باب التظلمات للمستفيدين من خدمة منظومة التموين مرة اخرى، عن طريق موقع دعم مصر، وكذلك ادخال ارقام الهاتف المحمول للمستخدمي بطاقات التموين، فأن عمليات البحث عن رابط دعم مصر التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية قد زادت خلال الايام القليلة الماضية، من اجل سرعة تقديم طلبات التظلم قبل غلق الباب مرة اخرى .

رابط موقع دعم مصر للتظلمات
ونقدم لكم متابعي موقع الفجر في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، رابط موقع دعم مصر والذي خصصته وزارة التموين والتجارة الداخلية لتقديم طلبات التظلم على بطاقات التموين من خلاله، وذلك لتسهيل عمليات البحث على متابعينا وتوفير وقتهم وجهدهم في عمليات البحث، ولتقديم طلبات التظلم على بطاقات التموين اضغط هنا 

 

خطوات تقديم التظلمات عبر موقع دعم مصر

1- الدخول على موقع إدارة دعم مصر.

2- تسجيل دخول برقم بطاقة التموين والرقم القومي.

3- اختيار خيار تقديم تظلم.

4- كتابة أسباب وتفاصيل التظلم.

5- اضغط على كلمة حفظ .

tamwin.com تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر.. موقع وزارة التموين الرسمي
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