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بالإمارات.. الأمن السعودي يشارك في تمرين "أمن الخليج العربي 2"

الجمعة 07/فبراير/2020 - 05:54 م
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بوابة الفجر
وكالات
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تشارك قوات الأمن السعودية بالتمرين التعبوي الخليجي المشترك الثاني للأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي "أمن الخليج العربي 2"، بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

ويهدف التمرين، الذي تشارك فيه السعودية بقوة أمنية متخصصة ، إلى تعزيز وتطوير التنسيق والتفاعل وتبادل الخبرات بين قطاعات الأمن الداخلي بدول المجلس، والاستفادة من التجارب والخبرات في مواجهة التحديات المشتركة ومصادر التهديد.

ويأتي التمرين تنفيذًا لقرارات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر فعالياته الميدانية حتى 20 فبرايرالجاري.

يذكر أن هذا التمرين هو التمرين الثاني من نوعه الذي تنفذه أجهزة الشرطة والأمن بدول مجلس التعاون.

وكان التمرين الأول نفذ في آخر عام 2016 في البحرين لتعزيز التعاون المشترك بدول المجلس وتبادل الخبرات والتطوير المستمر في التعامل الأمني مع الأحداث والتحديات المشتركة.


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الكلمات المفتاحية

تشارك الأمن السعودي الإمارات أمن الخليج العربي 2

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