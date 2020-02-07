Advertisements
Advertisements
Advertisements

المرصد السوري: القوات الأمريكية تجهز قاعدة عسكرية جنوب الحسكة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 05:44 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الجمعة، أن القوات الأمريكية تجهز قاعدة عسكرية في مقر الدفاع الذاتي جنوب الحسكة، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

كان المرصد السوري رصد في 3 فبراير، فصلا جديدا من التوتر بين القوات الأمريكية ونظيرتها الروسية في شمال شرق سوريا، حيث حلقت 3 مروحيات روسية اليوم فوق مدينة "تل تمر"، في حين أقلعت مروحيات أمريكية من قاعدة “قسرك” لإبعاد نظيرتها الروسية عن المنطقة، حيث لاحقتها حتى وصولها أجواء رأس العين بريف الحسكة. 

على صعيد متصل، التفت عربات روسية على حاجز أمريكي مؤلف من 10 عربات، كانت تتمركز لمنع الدوريات الروسية من السير على طريق M4، حيث سلكت طريقا ترابيا وتجاوزت الحاجز الأمريكي لتحلق مروحيات أمريكية أطلقت تحذيرات وأشارت دخانيا للعربات الروسية قبل أن تعود أدراجها.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 29 يناير الفائت، رتلا للقوات الروسية انطلق من مدينة تل تمر باتجاه الحسكة قبل أن تعترضه دورية أمريكية كانت تنتظره عند استراحة الوزير التي تستضيف قاعدة أمريكية، ومنعته من التقدم باتجاه الحسكة. 

ووقعت مشادات كلامية بين تلك القوات تطورت إلى إشهار السلاح، لتدخل قوات سوريا الديمقراطية وسيط حل بينهما.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

قاعدة عسكرية المرصد السوري القوات الأمريكية السوريا الحسكة

أخبار تهمك

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

منذ أقل من ساعة

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مفاجأة.. الاهلي يكشف السبب الحقيقي وراء احتفال أليو ديانج المثير

منذ حوالي 8 ساعات

جوارديولا يرد على التعاقد مع ميسي.. ويمنح برشلونة هدية ثمينة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ حوالي 22 ساعة

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ حوالي 23 ساعة

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ حوالي 20 ساعة

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ حوالي 20 ساعة

سفير الصين يفجر مفاجأة عن سبب ظهور فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ حوالي 23 ساعة

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ حوالي 20 ساعة

الحكومة: تناقش إجراءات جديدة لضبط منظومة صرف الدعم التمويني

منذ أقل من ساعتين

الندم يضرب الاتحاد الإسباني بعد خروج برشلونة وريال مدريد من كأس إسبانيا

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ يوم

موضوعات متعلقة

5 قتلى بتفجير انتحاري استهدف رتلا أمريكيا شمال شرق سوريا

"سوريا الديموقراطية" تطرد داعش من آخر معقل بدير الزور

تفجير انتحاري يستهدف دورية للتحالف الدولي في منبج السورية

المرصد السوري: أمريكا تدمر قاعدتها العسكرية في كوباني

"سانا": قوات الاحتلال الأمريكي تدمر قاعدة القليب بمنطقة تل بيدر السورية

وسط الانسحاب.. بقايا قوات الجيش الأمريكي بسوريا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:44 م

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

05:33 م

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

10:45 م

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

10:54 م

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

02:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status