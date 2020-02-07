Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الخارجية اليوناني يتهم "السراج" بخداع روما

الجمعة 07/فبراير/2020 - 05:31 م
Advertisements
وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس
وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس
وكالات
Advertisements
وجه وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اتهاما لرئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، بخداع روما، بتوقيعه اتفاقيتين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال وزير الخارجية اليوناني، في مقابلة على قناة مع فضائية، إن اليونان لجأت إلى إيطاليا، وأجرت مشاورات مع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لمحاولة إثناء السراج عن توقيع مذكرة التفاهم مع تركيا. 

وأضاف أن السراج خدع الإيطاليين بعدما وعدهم بأنه لن يوقع على المذكرتين، مشيرا إلى أن هذا الموقف ساهم في تغير الموقف الإيطالي من حكومة السراج. 

وأتهم البرلمان الليبي فايز السراج متهم بـ"الخيانة العظمى"؛ نظرا لتوقيعه اتفاقيتين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام على إثرهما أردوغان بإرسال مرتزقة سوريين، وجنود أتراك إلى ليبيا للقتال بجانب مليشيات السراج ضد عملية الجيش الوطني لتحرير العاصمة من المليشيات. 

وأشار وزير الخارجية اليوناني إلى أن روما تقف مع أثينا بشكل جيد في رفض الاتفاقية الموقعة بين فايز السراج وأردوغان. 

وحول تصاعد التوترات مع تركيا، قال وزير الخارجية اليوناني لا نريد توترات مع تركيا، على أن يكون الموقف مماثل من جانب أنقرة.

وتابع أن تركيا لم تحقق شيء من تصعيدها، وتتمتع بعلاقة إشكالية مع جميع البلدان المحيطة، والرئيس أردوغان يرتكب خطأ كبيرا. 

وكشف دندياس عن أن الرئيس التركي أردوغان يحاول إعادة فتح الفجوات مع العالم العربي، غير المستعد على الإطلاق لقبول تركيا العثمانية من جديدة. 

وشدد دندياس على أن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي الذي يسيطر على 90 ٪ من الأراضي الليبية، ومجلس النواب يدعمان الموقف اليوناني الرافض لاتفاقية فايز السراج، في حين أن هناك ضعف للسراج نفسه على الجانب الآخر هناك محاولة من جانب تركيا لإبقائه واقفًا على قدميه، بالمرتزقة وكسر حظر الأسلحة. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير خارجية اليونان روما خداع السراج واردوغان السراج اتهام

أخبار تهمك

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

منذ حوالي 3 ساعات

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ حوالي 19 ساعة

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ حوالي 20 ساعة

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ ساعتين و 35 دقيقة

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ حوالي 23 ساعة

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ حوالي 23 ساعة

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

منذ حوالي 19 ساعة

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

منذ ساعة الا ربع

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ حوالي 22 ساعة

الحكومة: تناقش إجراءات جديدة لضبط منظومة صرف الدعم التمويني

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الاهلي يكشف السبب الحقيقي وراء احتفال أليو ديانج المثير

منذ حوالي 8 ساعات

الندم يضرب الاتحاد الإسباني بعد خروج برشلونة وريال مدريد من كأس إسبانيا

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ يوم

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ حوالي 20 ساعة

جوارديولا يرد على التعاقد مع ميسي.. ويمنح برشلونة هدية ثمينة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

سفير الصين يفجر مفاجأة عن سبب ظهور فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

إدانة ثلاثية لاتفاق تركيا والسراج! (فيديو)

الخارجية اليونانية تستدعي سفير ليبيا في أثينا

عاجل.. وزير الخارجية يستقبل نظيره اليوناني غدا لبحث اتفاق تركيا والسراج

الجيش الليبي يطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف أطماع تركيا

اتفاق تركيا والسراج.. تزايد الرفض الدولي لهذه الاتفاقية

حكومة طرابلس الليبية توافق على تفعيل مذكرة التفاهم الأمنية مع تركيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:44 م

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

10:45 م

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

05:33 م

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

10:54 م

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

02:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status