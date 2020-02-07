نجع حمادي يفوز على سكر قوص وانسحاب دشنا بالقسم الرابع

انطلقت الجمعة، منافسات الجولة التاسعة لدوري القسم الرابع بمنطقة قنا لكرة القدم الذي يشارك به 5 أندية وهي سكر قوص وشعب قوص، شباب دشنا، شباب نجع حمادي، وعمال قنا.



وأسفرت النتائج عن فوز فريق مركز شباب نجع حمادي، على نظيره فريق نادي السكر بقوص، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الأخير.



ليرفع فريق نجع حمادي رصيده للنقطة 19 نقطة، ويواصل صدارته لجدول البطولة، فيما تجمد رصيد سكر قوص عند النقطة 7 بالمركز الثالث.



وعلى ملعب نادي قفط، حقق فريق نادي الشعب فوزا اعتباريا، على نظيره فريق مركز شباب دشنا، بهدفين دون رد، بعد انسحاب فريق دشنا وعدم حضوره اللقاء.



وجاء ترتيب جدول المسابقة :



1_ نجع حمادي 19 نقطة

2_ شعب قوص 18 نقطة

3_ سكر قوص 7 نقاط

4_ شباب دشنا 5 نقاط

5_عمال قنا 4 نقاط