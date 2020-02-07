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التوترات السياسية تعمق من خسائر الليرة التركية أمام الدولار

الجمعة 07/فبراير/2020 - 05:26 م
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بوابة الفجر
رويترز
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نزلت العملة التركية يوم الجمعة لأدنى مستوياتها منذ مايو2019، بعد تعليقات من وزير الخزانة أشارت إلى أن البنك المركزي قد يواصل خفض أسعار الفائدة، بالأضافة إلى الضغوط   توتاتر الأوضاع السياسية التركية مع جيرنها التى عمقت من خسائر العملة.

وتراجعت الليرة 0.6 %إلى 6.0275 مقابل الدولار، وتمضي على مسار تسجيل أكبر انخفاض يومي في أسابيع.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، أعلنت تركيا أنها استكملت إصدار سندات بقيمة أربعة مليارات دولار.

 

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الكلمات المفتاحية

تركيا الليرة التركية تتراجع أمام الدولار التوتورات السياسية

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