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قوات الأمن السعودية تشارك في التمرين التعبوي لـ"أمن الخليج العربي 2"

الجمعة 07/فبراير/2020 - 05:21 م
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قوات الأمن السعودية
قوات الأمن السعودية
الفجر السعودي
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تشارك قوات الأمن التابعة للمملكة العربية السعودية، في التمرين التعبوي الخليجي المشترك الثاني للأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي (أمن الخليج العربي 2)، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويهدف التمرين التعبوي الخليجي، الذي تشارك فيه السعودية بقوة أمنية متخصصة، إلى تعزيز وتطوير التنسيق والتفاعل وتبادل الخبرات بين قطاعات الأمن الداخلي بدول المجلس، والاستفادة من التجارب والخبرات في مواجهة التحديات المشتركة ومصادر التهديد.

ومن الجدير بالذكر أن التمرين يأتي تنفيذًا لقرارات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر فعالياته الميدانية حتى اليوم السادس والعشرين من جمادى الآخرة لعام 1441هـ الموافق للعشرين من فبراير 2020م.

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الكلمات المفتاحية

قوات الأمن المملكة قوات الأمن المملكة الخليج العربي أمن الخليج العربي 2

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