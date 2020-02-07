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خاص ..أروى جودة ضيفة شرف في "يوم 13"

الجمعة 07/فبراير/2020 - 05:26 م
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعربت الفنانة أروى جودة عن سعادتها بالمشاركة فى فيلم "يوم 13"، مضيفة إن ماجذبها للمشاركة فى هذا العمل أنه تجربة جديدة ومختلفة.


وقالت أروى جودة في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إنها ضيفة شرف في فيلم "يوم 13"، مشيرة إلى أنها وافقت على الدور لأنها لا يشغلها المساحة بقدر ما يشغلها العمل ككل، وأضافت أن هناك الكثير من النجوم الكبار كانت ضيوف شرف فى كثير من الأعمال.

فيلم "يوم 13" بطولة أحمد داود ودينا الشربيني وجومانة مراد و أروى جودة و محمد شاهين بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم و من إنتاج أوسكار للتوزيع و دور العرض " للمنتجان لؤي عبدالله ووائل عبدالله و من تأليف و إخراج وائل عبدالله .

جدير بالذكر أن أروى جودة انتهت من تصوير أحداث شخصيتها في فيلم "أشباح أوروبا" الذي تشارك فيه مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي والفنانين أحمد الفيشاوي ومصطفي خاطر، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.
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