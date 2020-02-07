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تعادل مثير لمركز شباب الفيوم مع أبو كساة في القسم الثالث

الجمعة 07/فبراير/2020 - 05:25 م
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مظاليم
مظاليم
محمد الحسيني
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تعادل فريق ابو كساة على ملعبه مع فريق مركز شباب الفيوم بنتيجة 1/1 وذلك فى إطار المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الأسبوع الثامن عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث .

فيما تقام عصر السبت خمس مباريات حيث يستضيف مركز شباب اطسا نظيره مطرطارس في لقاء ديربي فيومى خالص.

ويحل طامية ضيفا على رأس غارب ، يستضيف نادي بيا شقيقه فريق الواسطى، ويحل سنورس ضيفا على شقيقه ابشواى بديربي فيومى.

ويستضيف ناصر بنى سويف بقيادة ياسر ربيع ضيفه عاملين غارب بمباراة حاسمة خاصة فى ظل حرص أبناء ناصر بنى سويف لتحسين النتائج ودافعية عاملين غارب للإستمرار فى المنافسة .

ترتيب المجموعة الرابعة

1 - سمسطا 29 نقطة

2 - مطرطارس 28 نقطة

3 - الواسطى 27 نقطة

4 - عاملين غارب 25 نقطة

5 - راس غارب 24 نقطة

6- ابو كساة 24 نقطة

7 - طامية 23 نقطة

8 - اطسا 20 نقطة

9 - ساحة الفيوم 20 نقطة

10 - ناصر بنى سويف 14 نقطة

11- سنورس 14 نقطة

12- ابشواى 12 نقطة

13 - ببا الرياضى 9 نقاط

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