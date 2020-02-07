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السيسي: تطوير عزبة الهجانة وفقًا لأعلى المعايير العالمية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 05:24 م
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زيارة السيسي
زيارة السيسي
أمنية فوزي
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، إنه تفقد اليوم الجمعة جانبًا من أعمال التطوير بمنطقة عزبة الهجانة والمحاور الممتدة من مصر الجديدة إلى أحياء الزيتون وحدائق القبة وعدد من المناطق المجاورة التي يجري تطويرها حاليًا.

وأضاف الرئيس: "أتابع التطوير بنفسي وأسعدني رؤية سير العمل وإتمامه، وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وبأياد مصرية مخلصة".

ووجه الرئيس السيسي بتدبير مطالب الأهالي وسرعة الإنجاز الفوري لمشروعات التطوير.
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الكلمات المفتاحية

منطقة عزبة الهجانة السيسي أعمال تطوير عزبة الهجانة أحياء الزيتون

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