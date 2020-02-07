لينين الرملي يتصدر تريند 'جوجل' عقب وفاته

أصبح الكاتب الراحل لينين الرملي تريندا على موقع مؤشرات البحث "جوجل"، وذلك عقب وفاته اليوم الموافق 7 فبراير.





توفي "الرملي" عن عمر يناهز ال74 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.





وفي سياق أخر يرى "الرملي" أن الفن هو موهبته الحقيقية التي يستطيع عن طريقها أن يكون شخصية منفردة.







وكتب "الرملي" العديد من الأعمال المسرحية منها الهمجي، انتهى الدرس يا غبي، أهلا يا بكوات، وداعا يا بكوات، الكابوس، سعدون المجنون، بالعربي الفصيح.





وكما انه شارك في عدة أعمال تليفزونية منها حكاية ميزو، مبروك جالك ولد، هند والدكتور نعمان.