كيفية تسجيل رقم الموبايل في موقع دعم مصر tamwin الموقع الرسمي

طرق تسجيل رقم الموبايل في موقع دعم مصر tamwin الموقع الرسمي

واجه بعض المستفيدين من خدمة ودعم التموين بعض المشاكل في عمليات التسجيل على الموقع الرسمي لوزارة التموين، من أجل تقديم تظلمات أو شكاوى وإستفسارات عن الخدمات، لذلك يقدم لكم موقعنا الفجر طرق تسجيل رقم الموبايل في موقع دعم مصر.

تسجيل رقم الموبايل في موقع دعم مصر حيث ناشدت وزارة التموين من خلال منافذ بيع الخبز المدعم للمواطنين، وقد كتبت الوزارة عبر بون الصرف بكتابة رقم المحمول وصرحت وزارة التموين أن السبب الحقيقي خلف تسجيل أرقام المواطنين ليس بغرض حذف بطاقات التموين، ولكن ترغب الوزارة في المحافظة على التواصل مع المستفيدين من الدعم المقدم من الحكومة المصرية، وإنتشرت إشاعات عبر مواقع على الإنترنت توضح إزالة البطاقات التموينية وتحدث “عمور مدكور” أنه أقاويل غير حقيقية.









دعم مصر للتموين وحقيقة حذف بطاقات التموين





ويتكاثف البحث عن موقع وزارة التموين لإضافة رقم رقم الموبايل والذي لا يشترط أن يكون مالك البطاقة هو من يضيف رقمه، بل تسمح الوزارة لأي فرد من إضافة الرقم مع ضرورة أن يكون مسجل وسوف نكشف خطوات تسجيل رقم الموبايل في موقع دعم مصر Da3m Misr، ويتم ذلك من خلال التوجه إلى اللينك باللون الأحمر وبعدها إضافة الرقم القومي والمحافظة المستخرج منها وكذلك رقم بطاقة التموين.









تسجيل رقم الموبايل في موقع دعم مصر



