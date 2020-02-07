Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. الرئيس يتفقد تنفيذ أعمال تطوير عزبة الهجانة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 05:18 م
Advertisements
صورة من الحدث
صورة من الحدث
معتز الجمل
Advertisements
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، منطقة عزبة الهجانة الكائنة بطريق السويس.

جاء ذلك لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمنطقة، وتنفيذ الطرق والمحاور الواصلة بين حي مصر الجديدة وجسر السويس والزيتون ومنطقة التجنيد ميدان ابن الحكم، وميدان ابن سندر، وحدائق القبة.

وأمر الرئيس باستقطاع مساحة من إحدى الوحدات العسكرية لصالح تطوير أحد شوارع المنطقة لسهولة تقديم الرعاية الأمنية والطبية بالمنطقة، وكذا وجه بإجراء عمليات رصف الطرق المحيطة، لتسهيل حركة انتقال المواطنين الداخلية.

وقوبل الرئيس بالترحاب الشديد من أهالى المنطقة واثناء مروره تصادف تواجد إحدى المواطنات من الباعة الجائلين وأمر بتوفير أحد المحال لممارسة نشاطها، وكذا أمر بعلاجها على نفقة الدولة وتقديم الرعاية الصحية الفورية لها كما وجه بتدبير مطالب الأهالى وسرعة الإنجاز الفورى.

عاجل.. الرئيس يتفقد تنفيذ أعمال تطوير عزبة الهجانة
عاجل.. الرئيس يتفقد تنفيذ أعمال تطوير عزبة الهجانة
عاجل.. الرئيس يتفقد تنفيذ أعمال تطوير عزبة الهجانة
عاجل.. الرئيس يتفقد تنفيذ أعمال تطوير عزبة الهجانة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منطقة عزبة الهجانة حي مصر الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير عزبة الهجانة

أخبار تهمك

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ حوالي 20 ساعة

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ حوالي 19 ساعة

الحكومة: تناقش إجراءات جديدة لضبط منظومة صرف الدعم التمويني

منذ أقل من ساعتين

جوارديولا يرد على التعاقد مع ميسي.. ويمنح برشلونة هدية ثمينة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ حوالي 22 ساعة

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ حوالي 23 ساعة

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ يوم

مفاجأة.. الاهلي يكشف السبب الحقيقي وراء احتفال أليو ديانج المثير

منذ حوالي 8 ساعات

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ حوالي 20 ساعة

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الندم يضرب الاتحاد الإسباني بعد خروج برشلونة وريال مدريد من كأس إسبانيا

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

منذ حوالي 3 ساعات

سفير الصين يفجر مفاجأة عن سبب ظهور فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

منذ ساعة الا ربع

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بتطوير آليات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية

ابن مؤذن مسجد الهجانة يكشف اللحظات الأولى لاستشهاد الرائد مصطفى عبيد

عاجل.. كواليس اجتماع السيسي بمدبولي ووزير الإسكان (توجيهات مهمة)

في عهد السيسي.. مصر خالية من العشوائيات

في عهد السيسي.. القاهرة تتخلص من كابوس العشوائيات ومناطق الغلابة تتحول لقرى فندقية

آخرهم فريال.. السيسي "نصير الغلابة" يهتم بالفقراء ويرعى المرضى

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:44 م

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

10:45 م

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

05:33 م

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

10:54 م

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

02:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status