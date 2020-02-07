عاجل.. الرئيس يتفقد تنفيذ أعمال تطوير عزبة الهجانة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، منطقة عزبة الهجانة الكائنة بطريق السويس.

جاء ذلك لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمنطقة، وتنفيذ الطرق والمحاور الواصلة بين حي مصر الجديدة وجسر السويس والزيتون ومنطقة التجنيد ميدان ابن الحكم، وميدان ابن سندر، وحدائق القبة.

وأمر الرئيس باستقطاع مساحة من إحدى الوحدات العسكرية لصالح تطوير أحد شوارع المنطقة لسهولة تقديم الرعاية الأمنية والطبية بالمنطقة، وكذا وجه بإجراء عمليات رصف الطرق المحيطة، لتسهيل حركة انتقال المواطنين الداخلية.





وقوبل الرئيس بالترحاب الشديد من أهالى المنطقة واثناء مروره تصادف تواجد إحدى المواطنات من الباعة الجائلين وأمر بتوفير أحد المحال لممارسة نشاطها، وكذا أمر بعلاجها على نفقة الدولة وتقديم الرعاية الصحية الفورية لها كما وجه بتدبير مطالب الأهالى وسرعة الإنجاز الفورى.



