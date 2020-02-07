Advertisements
Advertisements
Advertisements

بوسكيتش بعد توديع الكأس: أصبح لدينا الآن أهم بطولتين

الجمعة 07/فبراير/2020 - 05:15 م
Advertisements
بوسكيتش
بوسكيتش
وكالات
Advertisements
لم يستطع لاعب وسط برشلونة، سيرجيو بوسكتس، إخفاء إحباطه من توديع كأس ملك إسبانيا على يد أتلتيك بلباو، في مباراة اعتبر أن البرسا سيطر عليها بنسبة كبيرة حتى اللعبة الكارثية في نهاية اللقاء التي لا تصدق، وجاء منها هدف الخروج من البطولة.

قال بوسكتس "الأمر لا يصدق، أعتقد أننا ظهرنا بصورة طيبة، سنحت لنا عدة فرص للتسجيل، وأظن أننا كنا نستحق التأهل، لكن هكذا هي النسخة الجديدة من الكأس، مباراة واحدة خارج الأرض، ولعبة واحدة تكلفك كل شيء".

وأضاف: "البرسا هيمن على مجريات الأمور، وخلال اللقاء خلقنا عدة فرص لتسجيل أكثر من هدف، على الرغم من الضغط المكثف الذي مارسه أتلتيك".

وتابع: "كانوا يضغطون بكل قوة، كانوا ينتظرون أن نرتكب أخطاء، لكننا كنا نعلم أننا إذا نجحنا في تخطي الضغط فسنجد الكثير من المساحات الخالية، والاستحواذ على الكرة في نصف ملعبهم".

واختتم بوسكتس بأنه يجدر بفريقه التركيز على دوري الأبطال، والدوري الإسباني.
Advertisements

أخبار تهمك

الحكومة: تناقش إجراءات جديدة لضبط منظومة صرف الدعم التمويني

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الاهلي يكشف السبب الحقيقي وراء احتفال أليو ديانج المثير

منذ حوالي 8 ساعات

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

منذ حوالي 19 ساعة

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

منذ 42 دقيقة

الندم يضرب الاتحاد الإسباني بعد خروج برشلونة وريال مدريد من كأس إسبانيا

منذ 42 دقيقة

سفير الصين يفجر مفاجأة عن سبب ظهور فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ حوالي 22 ساعة

جوارديولا يرد على التعاقد مع ميسي.. ويمنح برشلونة هدية ثمينة

منذ ساعتين

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ حوالي 22 ساعة

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ يوم

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ حوالي 23 ساعة

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ ساعتين و 32 دقيقة

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ حوالي 19 ساعة

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:44 م

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

10:45 م

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

10:54 م

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

05:33 م

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

02:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status