«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الفيحاء والحزم بث مباشر KSA LIVE رابط ماتش الفيحاء بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:44 م
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مشاهدة مباراة الفيحاء
مشاهدة مباراة الفيحاء
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يلتقي مساء الغد فريق الحزم مع نظيره الفيحاء وذلك في إطار لقاءات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الحزم بمحافظة الرس.

مشاهدة مباراة الحزم ضد الفيحاء بث مباشر
ويسعى أصحاب الأرض والجمهور فريق الحزم إلى استعادة نغمة الفوز بعد سلسلة من النتائج السلبية والتي قربت الفريق من مناطق الخطر ، حيث يحتل الفريق حاليا المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة.

بث مباشر الفيحاء ضد الحزم مباشر الان
الحزم خاض هذا الموسم 16 مباراة فاز في أربعة مباريات وتعادل في أربعة وخسر ثمانية مباريات.

رابط مباراة الحزم ضد الفيحاء
ويعول الفريق على هدافه كارلوس ستراندبيرج والبرازيلي مارلوها والمغربي إدريس فتوحي وحسن الحبيب.

رابط الوحدة والحزم مباشر
على الجانب الآخر يسعى فريق الفيحاء إلى مواصلة انتصاراته بعد فوزه في الديربي على الفيصلي بهدفين لهدف ، حيث يحتل الفيحاء المركز العاشر برصيد 21 نقطة ، حيث انتصر في خمسة مباريات وتعادل في ستة وخسر خمسة مباريات.

ويعول الفيحاء على خدمات التشيلي روني فيرنانديز البرتغالي ارسنيو من أجل الفوز في تلك المباراة.

المباراة تقام في تمام السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة السعودية الرياضية الاولى.


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