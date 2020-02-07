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إصابة عشرات الفلسطنيين بالاختناق خلال مواجهات شرق الضفة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:44 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أفادت مصادر محلية، إصابة عشرات الشبان الفلسطينيين بالاختناق، اليوم، واعتقال اثنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت عند المدخل الجنوبي لمدينة أريحا (شرق الضفة الغربية)، عقب مسيرة دعت لها حركة فتح في المحافظة رفضاً لـ"صفقة القرن".



وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين الفلسطينيين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانياً، واعتقلوا شابين، أحدهما من مخيم عقبة جبر، وفقاً لما ذكرته وكالة المعلومات الفلسطينية وفا، اليوم الجمعة.



من جهة أخرى، أصيب عدد آخر من المتظاهرين الفلسطينيين بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بلعين المركزية (وسط الضفة الغربية) التي انطلقت عقب صلاة الجمعة من وسط القرية، صوب جدار الفصل العنصري الجديد في منطقة أبو ليمون غرب القرية.



ورفع المشاركون العلم الفلسطيني وصور الأسير الناشط جوناثن بولاك، ويافطة كتب عليها "صفقة القرن لن تمر"، إضافة لمجسمين لخارطة فلسطين رُسم عليهما علم فلسطين مع عبارتي: "القدس عاصمة فلسطين الأبدية".
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فلسطنيين شرق الضفة الغربية الاختناق إصابة

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