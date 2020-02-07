ننشر إجراءات ومواعيد انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للصحف القومية

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، والتي شكلتها الهيئة الوطنية للصحافة، قرارها رقم 1 لسنة 2020 في شأن مواعيد فتح باب الترشح وشروط الترشح ومواعيد إجراء الانتخابات بالمؤسسات الصحفية القومية.









وجاء في قرار اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة؛ أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 179 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 179 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وعلى قرار اللجنة العليا للإشراف على انتخابات أعضاء الجمعية العمومية ومجالس الإدارة بالمؤسسات الصحفية القومية المنعقدة بتاريخ 5 فبراير الجاري، فإن اللجنة المشرفة قررت أن يفتح باب الترشيح اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 9 فبراير 2020 ويغلق في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2020، ويستمر قبول طلبات المرشحين من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء طوال أيام تقديم طلبات الترشح.





وقررت اللجنة العليا أن يرفق بطلب الترشح لانتخابات الجمعيات العمومية أو مجالس الإدارات في المؤسسات الصحفية القومية كلا من: بيان بالحالة الوظيفية للمرشح موضحا بها اسم المرشح ومهنته ومدة خدمته على أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة بالنسبة لعضوية الجمعية العمومية وسبع سنوات متصلة لعضوية مجلس الإدارة من تاريخ التعيين، وكذا بيانا بما إذا كانت قد صدرت ضده أحكام إدارية أو قرارات تأديبية من عدمه، وأن يقدم بيانا بالسيرة الذاتية موضحا بها المؤهل الدراسي والخبرات العملية والصفة التي سيترشح على أساسها، وإقرار بالتزامه بأحكام القوانين المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية واللوائح المعتمدة.





كما يتقدم المرشح بإقرار بعدم وجود أي حالة تعارض في المصالح وفق الإجراءات المقررة قانونا، وإقرار بعدم وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب المؤسسة، وصورة من بطاقة عضويته بنقابة الصحفيين السارية في تاريخ التقدم بطلب الترشح بالنسبة إلى الصحفيين.





وحددت اللجنة إثبات صفة المرشح أو الناخب بحسب الكشوف التي تحررها المؤسسة المعنية ويعتد في ثبوت الصفة بالوضع القائم يوم صدور هذا القرار ولا يعتد بأي تغيير لاحق حتى يوم الانتخابات.





وفيما يخص الشركة القومية للتوزيع، قررت اللجنة أن يمثل العمال في مجلس إدارة الشركة بثلاثة مقاعد والإداريين بثلاثة مقاعد كما يمثل العمال في الجمعية العمومية للشركة بثلاثة مقاعد والإداريون بثلاثة مقاعد.





وبالنسبة إلى الطعون، أوضحت اللجنة أنه سيتم تلقي الطعون على طلبات الترشيح وكذلك طلبات التنازل اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير وحتى الخميس الموافق 20 فبراير من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، وتقدم هذه الطعون باسم رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بمقر اللجنة بالهيئة الوطنية للصحافة.





وتقوم اللجنة العليا بالبت في الطعون التي تقدم على طلبات الترشيح خلال يومي السبت الموافق 22 فبراير والأحد الموافق 23 فبراير. وتعلن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين يوم الاثنين الموافق 24 فبراير في أماكن واضحة بالمؤسسة.





وقررت اللجنة العليا أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير الجاري، حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس، على أن يبدأ الصمت الانتخابي من يوم الأربعاء الموافق 4 مارس.وأشارت إلى أنه إذا لم يتقدم للترشح سوى العدد المطلوب انتخابه لأي فئة من الفئات أو لم يبق من عدد المرشحين بعد الفصل في الطعون سوى العدد المطلوب تعلن اللجنة العليا فوزهم بالتزكية.





ووضعت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات جدولا زمنيا لإجرائها كالآتي؛ الأهرام: يوم الخميس الموافق 5 مارس، ومؤسستا أخبار اليوم ودار الهلال يوم الأحد الموافق 8 مارس، ثم مؤسستا دار التحرير ودار المعارف يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، ثم مؤسسات روز اليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع يوم الخميس الموافق 12 مارس.



