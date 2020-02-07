إعفاء سفير تونس بالأمم المتحدة من مهامه لـ"ضعف" أدائه

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الجمعة، إعفاؤ مندوبها لدى الأمم المتحدة المنصف البعتي من مهامه، مشيرة إلى أن قرارها يرجع لـ ضعف الأداء وغياب التنسيق معها في مسائل وصفتها بـ"الهامة".

واستدعت تونس مندوبها لدى الأمم المتحدة على نحو مفاجئ، ولم يشارك الخميس في الاجتماع الذي نظمته الولايات المتحدة بحضور جاريد كوشنر ومجلس الأمن.

وبينت وزارة الخارجية التونسية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" أن قرار إعفاء المندوب الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة يعود "لاعتبارات مهنية بحتة تتعلق بضعف الأداء وغياب التنسيق والتفاعل مع الوزارة في مسائل هامة مطروحة للبحث في المنتظم الأممي".

وأشار البيان الى أن "عضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن تقتضي التشاور الدائم والتنسيق المسبق مع الوزارة بما ينسجم مع مواقف تونس المبدئية ويحفظ مصالحها".

وتشغل تونس منذ بداية يناير/ كانون الثاني، ولعامين، مقعدا في مجلس الأمن الدولي وتمثل البلدان العربية.