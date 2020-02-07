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"الدولار" يخسر 3 قروش أمام الجنيه خلال تعاملات هذا الأسبوع

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:21 م
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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واصل الدولار تراجعاته مقابل الجنيه خلال الأسبوع الحالي أول أسبوع من شهر فبراير، في الوقت الذي شهد فيه الاحتياطي النقدي للبلاد زيادات قوية نهاية شهر يناير الماضي.

 

وتراجع"الدولار"أمام الجنيه بقيمة 3 قروش في تعاملات البنك المركزي الأسبوع الجاري؛ ليسجل بنهايته نحو 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع، مقارنة 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع كان قد حققهم في بداية تعاملات الأسبوع.

 

وشهدت الأحتياطات النقد من العملات الأجنبيه ارتفاعات نهاية شهر يناير بقيمة 37 مليون دولار؛  ليصل إلى 45.457 مليار دولار، وسط ارتفاع حجم استثمارات الأجانب في  أدوات الدين المحلية.

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