Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على موعد عزاء الكاتب المسرحي الراحل ليلين الرملي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:22 م
Advertisements
ليلين الرملي
ليلين الرملي
هبة أحمد
Advertisements
رحل عن عالمنا منذ قليل، الكاتب المسرحي ليلين الرملي، عن عمر ناهز ال 75 عامًا، وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريحات صحفية له أن صلاة الجنازة على الكاتب الراحل لينين الرملي تمت في أجواء عائلية، وأن اسرته ستتلقى العزاء فيه يوم الاثنين المقبل، بمسجد عمر مكرم.


مولده

ولد لينين فتحي عبد الله فكري الرملي في 18 أغسطس 1945 بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم النقد وأدب المسرح عام 1970.

سر تسميته بهذا الاسم
حكى ليلين الرملي عن سر اسمه في تصريحات سابقة له، حيث أوضح أن والديه هما من أطلقا عليه هذا الاسم لأنهما كانا اشتراكيين وكان والده معجبًا بالزعماء الاشتراكيين، كما أطلق والده على أبناء عمومته أسماء ستاليين ومولوتوف.


واجه الرملي مشاكل كثيرة في النشر باسمه، لاسيما في فترة حكم جمال عبدالناصر حيث كان محسوبًا على الجانب اليسارى، لكنه رفض تغيير اسمه رغم ضغوط المقربين منه حتى أن المخرج جلال الشرقاوى نشر مسرحيته "إنهم يقتلون الحمير" باسم فتحي الرملي وهو ما أزعجه وطالبه بعدم تكرار ذلك.
Advertisements

أخبار تهمك

الحكومة تحسم الجدل بشأن تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين بسبب "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

سفير الصين يفجر مفاجأة عن سبب ظهور فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تعليمات خاصة من فايلر لـ"أفشة" في مران الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ حوالي 21 ساعة

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ حوالي 18 ساعة

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ حوالي 22 ساعة

جوارديولا يرد على التعاقد مع ميسي.. ويمنح برشلونة هدية ثمينة

منذ 41 دقيقة

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. الاهلي يكشف السبب الحقيقي وراء احتفال أليو ديانج المثير

منذ حوالي 7 ساعات

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

منذ ساعتين

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ ساعة و 10 دقيقة

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ حوالي 21 ساعة

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:44 م

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

02:49 م

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

10:45 م

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

10:54 م

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

07:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status