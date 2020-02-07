تعرف على موعد عزاء الكاتب المسرحي الراحل ليلين الرملي

مولده



ولد لينين فتحي عبد الله فكري الرملي في 18 أغسطس 1945 بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم النقد وأدب المسرح عام 1970.



سر تسميته بهذا الاسم

حكى ليلين الرملي عن سر اسمه في تصريحات سابقة له، حيث أوضح أن والديه هما من أطلقا عليه هذا الاسم لأنهما كانا اشتراكيين وكان والده معجبًا بالزعماء الاشتراكيين، كما أطلق والده على أبناء عمومته أسماء ستاليين ومولوتوف.





واجه الرملي مشاكل كثيرة في النشر باسمه، لاسيما في فترة حكم جمال عبدالناصر حيث كان محسوبًا على الجانب اليسارى، لكنه رفض تغيير اسمه رغم ضغوط المقربين منه حتى أن المخرج جلال الشرقاوى نشر مسرحيته "إنهم يقتلون الحمير" باسم فتحي الرملي وهو ما أزعجه وطالبه بعدم تكرار ذلك.

رحل عن عالمنا منذ قليل، الكاتب المسرحي ليلين الرملي، عن عمر ناهز ال 75 عامًا، وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريحات صحفية له أن صلاة الجنازة على الكاتب الراحل لينين الرملي تمت في أجواء عائلية، وأن اسرته ستتلقى العزاء فيه يوم الاثنين المقبل، بمسجد عمر مكرم.