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جوارديولا يرد على التعاقد مع ميسي.. ويمنح برشلونة هدية ثمينة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:13 م
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جوارديولا
جوارديولا
الفجر الرياضي
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علق بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على أنباء التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة فريق برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

 

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، عن التعاقد مع ميسي : "لن أتحدث عن لاعبين في نادٍ آخر، لكني أعتقد أن ميسي سينهي مسيرته في برشلونة".

 

وعن الفجوة مع ليفربول في الموسم الحالي، قال بيب: "قبل عام، قال الناس إنه لا يمكن إيقافنا أو هزيمتنا، لا أعرف ما سيحدث في المستقبل، سنفعل ما بوسعنا لتقليل الفجوة، حينما حصلنا على 100 نقطة كنا في المقدمة بفارق 25 نقطة".

 

واختتم: "ليفربول قلل فارق النقاط في الموسم الماضي إلى نقطة واحدة ، والآن هو في المقدمة، هذا هو الواقع".

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الكلمات المفتاحية

ميسي مانشستر سيتي رياضة جوارديولا برشلونة

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