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بكلمات مؤثرة.. محمد صبحي ينعي صديقه الراحل ليلين الرملي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:50 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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نعى الفنان محمد صبحي صديقه الكاتب المسرحي ليلين الرملي، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر محمد صبحي صورة للكاتب المسرحي الراحل ليلين الرملي، وعلق على الصورة قائلاً :"البقاء لله
، رحل اليوم زميل الدراسة وصديقي الغالي لينين الرملي الذي كان ضلعًا هامًا في مسرحي والأعمال الفنية التي قدمناها سويًا".

وتابع محمد صبحي قائلاً :"أنت باقٍ بأعمالك وفنك وفكرك، نسأل الله المغفرة والرحمة، وعزائي للأسرة وكل محبين لينين الرملي"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

يُشار أن الكاتب المسرحي لينين الرملي رحل عن عالمنا منذ قليل، عن عمر ناهز الـ٧٥ عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وقدم لنين الرملي العديد من الأعمال المسرحية المميزة التي اشترك فيها مع الفنان محمد صبحي.
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