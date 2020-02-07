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مصرع طالب فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ببنى سويف

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:07 م
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ارشيفية
ارشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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فرضت قوات الشرطة تمركزًا أمنيًا بقرية "النويرة" بمركز إهناسيا ببني سويف، عقب وفاة "طالب" متأثرًا بإصابته، في مشاجرة، بسبب خلافات الجيرة بالقرية.

كان اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من العقيد محمود مهني، مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بوقوع مشاجرة ومصاب بقرية النويرة التابعة لدائرة المركز بسبب خلافات الجيرة، والذي وجه بسرعة فضها وضبط طرفيها.

وانتقل مأمور المركز والرائد أحمد بهجت رئيس المباحث والنقيب عماد عرفه، معاون أول المباحث والنقيب أسامة محروس، معاون المباحث، على رأس قوة أمنية للقرية، حيث تبين حدوث مشادات كلامية بين طرفي المشاجرة، بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة بالشوم والحجارة، أدت لإصابة أحدهم وتوفي عقب نقله للمستشفى.

ودلت التحريات الأولية، أن المشاجرة نشبت بين كلًا من: طرف أول "بدوي س.ح" 49 عاما، موظف بالسكة الحديد، وابنه "محمد" 18 عاما، طالب، متوفي متأثرا بإصابته باشتباه كسر بالجمجمة وكدمه بالرأس، وطرف ثان "أبو زيد م.م" 24 عاما، بدون عمل، وشقيقه "دياب م.م" 22 عاما، فلاح، وجميعهم مقيمين قرية النويرة بدائرة المركز، أعتدى خلالها الطرف الثاني على الأول بالضرب محدثين وفاة الثاني من الطرف الأول متأثرًا بإصابته.

وضبطت قوات الشرطة طرفي المشاجرة، وتبادلا الإتهامات وتم نقل المصاب لمستشفي بني سويف العام، قبل أن يلقي مصرعه متأثرًا بإصابته وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لمنع تجدد المشاجرة.

وتبين من التحريات أنه بسؤال والد المتوفي، أتهم الثاني من الطرف الثاني وشقيقهم "خليفة م.م" 23 عاما، بإحداث إصابة ابنه، ووفاته متأثرًا بها.

كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط المتهمين وتحرر المحضر القانوني اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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